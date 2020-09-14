兩岸近期因大陸舉行多場軍演、國民黨就是否出席海峽論壇等事件引起國人高度關注，讓出道多年的影視女藝人張倩感嘆表示，兩岸問題對大陸而言是歷史面子問題，但對台灣而言是生存問題，面對兩岸關係，「台灣需要的是對話，不是叫囂」。

前立法院長王金平。（本報系資料照片）

張倩11日在臉書貼出一篇文章，內容談到關於台灣的未來與發展。該文指出，除非台灣有核子彈，不然台灣現階段適合的外交策略，仍應與對岸「經濟互惠，和平共榮」。任何一個腦筋清醒的人都知道，這是對台灣現狀最有利的發展，也是對台灣人民最負責任的作為。

文章認為，與對岸和平共榮「不是投降主義」，而是有智慧的外交斡旋。台灣現況只在乎選票，不在乎是非，從某些政黨灌輸年輕人太多對大陸的偏見與仇恨，以至搞得台灣人現在對大陸好像有不共戴天的仇恨，這種盲目仇恨，是被刻意製造出來、被渲染擴大的。

兩岸問題，對台灣來講是「生存問題」，對大陸來講是「歷史面子問題」。所以從外交斡旋跟國際談判的角度來看，對台灣最有利的就是讓台灣贏了裡子，大陸贏了面子。「九二共識」就是最好的例子，「九二」的精神就是尊重彼此的制度，不互相批評與干擾。本來民主與共產制度的差別，只在於領導人產生制度、替換而已，沒有絕對孰優孰劣的問題。

文中也提及，「九二共識」從來不是兩岸心儀的共同認知，而是要讓雙方都有台階下的刻意模糊。這是一種互釋善意的妥協，因為時間往往是解決紛歧的最佳良方。也是當年談共識的前賢，為台灣設下的一道防火牆。文章也稱，能夠保護「國家的土地，人民的財產，國民的性命」安全無虞，才是「顧主權，愛台灣」的精髓。重點是雙方要各自努力，讓國家富強，人民富裕。

張倩，本名「張莉莉」，最初藝名「張詩涵」，影視劇女演員。國立臺北藝術大學舞蹈系畢業，以廣告模特兒出道。曾參與演過台灣八點檔節目《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》、《金色摩天輪》、《戲說台灣》。

(中時新聞網)