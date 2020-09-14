國民黨宣布不以政黨名義出席海峽論壇，總統府副祕書長李俊俋今天譏國民黨，當世界各國現階段拼命與中國劃清界線之際，唯有國民黨堅持要去，直到被說成是「求和」、受了侮辱，才又改口呼籲對方道歉。「沒有對等，如何對話？」國民黨早知如此，何必當初？

李俊俋在臉書表示，中國舉辦的海峽論壇，始終是他們的統戰工具，打開相關網頁，上面盡是「兩岸和平統一」、「回歸祖國」等字眼，統戰的意味滿滿。

他認為，央視作為中國官方媒體，所傳遞出的「求和說」，絕非單純口誤，而是官方定調的結果；種種跡象顯示，這場論壇最大目的正是藉由台灣政黨的出席，達成一定程度的國際宣傳，進而造成國際對兩岸情勢的誤判。

李俊俋批國民黨之前堅持要去，直到被說成是「求和」、受了侮辱，才又改口呼籲對方道歉；而在等不到對方實質回應後，卻連直接取消出席的勇氣都沒有，還要猶豫再三才在今天宣布「不以政黨形式」參加，「這種碰到中國就軟的態度，實在令人難以認同」。

他強調，政府秉持的就是「和平、對等、民主、對話」。沒有對等，如何對話？國民黨早知如此，何必當初？「有人就是喜歡被打臉？」

(中時 )