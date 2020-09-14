一如所料，經濟部今天宣布10月電價不漲，電價持續「五連凍」，長達2年半價格未調整。對於外界訴求燃料成本走跌，電價應該反降，經濟部表示，估計未來油價緩慢上升，加以今年認列核能後端營運總費用242億，成本增加，所以維持不調。不過由於電價平穩基金僅剩108億，在可能要撥補台電疫情電價減收虧損下，戶頭恐不足以阻擋明年4月電價調升。

對於電價未調整理由，經濟部次長曾文生表示，主要是國際燃料價格明顯比較低，今年平均油價1桶約42美元，但2021年全年油價約50美元，有緩慢上升趨勢。另外，台電依照電業法一次提撥3年核後端基金費用242億，增加售電費用，綜合考量結果。

上次電價調整是2018年4月，漲幅3％，這次不動，等於是2年半來連5次凍漲，電價維持每度每度2.6253元。

由於經濟部已認定明年燃料成本穩定上升，下一次4月電價調整恐面臨漲價壓力。不過拿來平抑的電價穩定基金只剩108億，銀彈恐有不足，難擋電價調漲。

因為這次台電估計在收取5％合理利潤後，收入減掉成本大約持平，等於沒有「超額利潤」可以再撥補到戶頭。加上今年疫情，對工商業電費紓困估計會達268億，雖有政府紓困2.0先編60億元，3.0另有編列預算要補台電。但假設仍不足，缺口還是要由電價平穩基金填補台電損失，等於戶頭金額還可能更少。

對此曾文生表示，電價平準準備基金明年是否銀彈充足，還要多做一點觀察。紓困部分還沒有結算 。政府雖有編列特別預算 但減收電費如造成台電有額外付出，如同台電也有離島電價優惠等其他政策負擔，須等結算出來後再討論。

(中時 )