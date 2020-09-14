鑽石在地球上相對罕見，但也許在其他星球上，它們會相當普遍，俯拾即是，甚以像泥土一樣毫無價值。天文學家認為，在太陽系形成初期，要是碳的分子稍微多一點的話，就可能出現鑽石星。現在正透過NASA的哈伯太空望遠鏡、TESS巡天衛星 和克普勒望遠鏡等太空任務，來尋找是否真的存在這樣的特殊行星。

最近發表在《行星科學雜誌》上的一項新研究指出，我們行星上礦物的豐富程度，大致是由太陽系形成初期的氣體雲所決定的，當恆星和行星在形成時，它們是從同一片氣體雲中形的，因此成份差異不大。我們的太陽屬於碳氧比例較低的恆星，我們地球也差不多，我們的地殼主要是由矽酸鹽類的氧化物礦石組成，使得金剛石(鑽石)的含量非常少（地球的金剛石含量約為0.001％）。

但是，假如某個太陽系，它們的碳氧比例較高，那麼行星就可能有更多的碳。美國亞利桑那州立大學地球與太空探索學院的艾倫‧薩特博士(Allen Sutter)與芝加哥大學的維塔利‧佩拉卡班克(Vitali Prakapenka)假設，如果原始的氣體雲裡，碳氧的比例高，再加上氫也很多的話，那麼就可能出現碳與水含量都高的原始環境，那麼這些富含碳的系外行星，可能在壓力作用下，轉化為鑽石和矽酸鹽為主的地殼，也就是說地殼的主要成份會是鑽石和二氧化矽類的礦物，這樣的星球，將是以寶石為主。

為了驗證這一假設，研究團隊進行了實驗，他們使用高溫和高壓，來實驗鑽石行星的演化過程。

首先，他們將碳化矽浸入水中，然後給予非常強的壓力，並以阿貢國家實驗室進行了雷射加熱，如此就模擬了高溫與高壓的環境。然後，為了監測碳化矽與水在高溫高壓下會否進行反應，他們同時進行了X射線測量，以確定內部反應。

結果，正如他們所預想的，在高溫和高壓的環境下，碳化矽與水發生了反應，變成金剛石和二氧化矽。

寶石星球聽起來很美麗，但是，這樣的行星可能不具備生命所需的特性，其中一個原因是，高碳的行星太難於具有地質活性，也就是沒有火山與板塊活動，而缺乏地質活動可能會使大氣成分過於單純而難以居住。

這項發現有助於我們瞭解行星的演化，也反思我們地球的環境是多麼的難得與可貴。艾倫‧薩特博士說：「不管是否適合居住，這都是幫助我們理解可能遇到的系外行星會是什麼情況。我們學得越多，我們就越有更多的資料與心理準備，來迎接未來的觀測資料，包括即將出發的韋伯太空望遠鏡，以及羅曼太空望遠鏡等未來任務的新數據，從而了解我們太陽系以外的世界。

(中時新聞網)