想知道融合了歌仔戲、京劇的全新霹靂舞, 會碰撞出什麼新火花, 就不能錯過9月19日2020 SUPER STAR體育表演會🤩

HIP-HOP結合京劇與歌仔戲!這項獨特的表演將在「2020 SUPER STAR體育表演會」出現,由HRC舞蹈工作室統籌的演出,把嘻哈中的街舞、霹靂舞、饒舌、塗鴉還有DJ,融入傳統藝術的京劇與歌仔戲,以東西文化的衝突,合併出「舞•藝」這段全新型態的表演。

HRC在去年體表會上與國標舞團共同演出,霹靂舞和國標舞同台尬舞,兩種風格交互碰撞,獲得相當好的迴響。今年HRC再次大膽挑戰,結合嘻哈元素與傳統藝文,並用歌仔戲音樂來跳霹靂舞、用饒舌去唱京劇的橋段等。HRC團長陳柏均表示: 「我覺得很突破,沒有人這樣做過,也非常衝突。」

「做一個好的演出,都是需要很多挑戰。」陳柏均團長在前期統整各個團隊,經過無數開會討論,確認人員與角色,並且細心安排每一段演出。例如其中塗鴉的呈現,邀請到有名塗鴉藝術家,經過數十次設計,以縮時攝影方式,記錄在河堤的主題塗鴉。陳柏均說像這樣在台上短短5到10秒的呈現,都是花費相當多心力去準備。

「如果要做就要做紮實一點,不要假裝這是嘻哈、假裝這是歌仔戲、假裝有結合在一起,我希望是真的有做到我想表達的,不是只有表面而已。」陳柏均希望10幾分鐘的表演能做「到位」,不能只有簡單帶過,當運動、藝術還有娛樂合在一起,傳統技藝遇到現代流行的街頭文化,一同在小巨蛋舞台上呈現,既衝突又特別,讓觀眾有耳目一新的全新體驗。

HRC 是台灣首席街舞活動製作團隊,擅長整合軟硬體資源、舞蹈編排與活動企劃,辦理國際街舞大賽經驗豐富,包含起源德國、世界歷史最悠久的經典大賽Battle of The Year(BOTY),法國大型街舞賽事JusteDebout,美國 World of Dance以及台灣本土原創世界知名賽事 Taipei Bboy City 皆有HRC 操刀執行成果。並被國際奧會指定為2018青年奧運亞洲暨大洋區資格賽辦理單位,旗下培養的眾多舞團更是在世界及台灣的各大街舞大賽有許多優秀的成績。

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議,有別於往年分區不劃位之做法,今年活動入場將採取實名制及對號入座,入場民眾於演出當天除提供票券證明外,還須攜帶個人身分證件進行登記,並於小巨蛋內須全程配戴口罩,相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的民眾們也不要失望,體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台等平台進行轉播,全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )