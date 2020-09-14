「雙胞胎女團」左左右右升國一了！兩人日前抓住暑假尾巴，跟爸媽到小琉球旅行，在自由浮潛時，驚見比自己體型還大的海龜，竟決定「跟蹤」牠，看到海龜大口吃海藻的模樣，覺得興奮，不過海龜吃完突然轉頭剎那，把她們嚇到尖叫，「因為很大隻，靠太近還是蠻可怕」。

2人當時跟在海龜後頭一直游，可惜颱風剛過，水的濁度較高，所以拍不清楚，「但我們真的離牠很近很近」，上岸前還依依不捨說再見，「我們約定好了，下次還要再去看牠們」。唯一可惜的是，此行只有2天1夜，沒吃到海龜燒，「因為顧著玩，爸爸忘記帶我們去吃了。」

左左右右日前趁著開學前夕，到小琉球玩。（新視麗娛樂提供）

左左右右5歲出道，能歌擅舞，今年因疫情關係、活動減少，加上2人升上國中，進入人生另一階段，爸媽和她們開家庭會議後，決定讓姊妹倆讀私校，體驗住校生活，訓練獨立自主。

2姊妹從小感情好，白天形影不離，晚上也睡一起，開學後因不同班、不同寢室，第一次分開睡，坦言一開始不習慣，睡覺時會想家，但發現同學想家想到哭，忙著安慰同學，就忘記自己也很想家了。

她們分享，當國中生的體會就是考試很多，老師教學進度快、還在努力適應中，也很高興認識更多的朋友。2人都蛻變成可愛的小少女，現在身高約145、144公分，擁有一雙漂亮長腿，不過她們卻很擔心只能長到153公分，煩惱說：「當然希望長高一點，但看過生長科，醫生說可能只有153，不知道我們到底能不能突破。」2人目前除了用功讀書，期待之後推出更多更好的作品，還希望可以一直繼續長高。

左左右右日前趁著開學前夕，到小琉球玩。（新視麗娛樂提供）

左左右右不但長高了，還擁有一雙漂亮長腿。（新視麗娛樂提供）

(中時 )