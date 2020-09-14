參加訓練營的學子神情認真。（萬能科大提供／黃婉婷桃園傳真）

當空服員是許多年輕學子的夢想，但航空公司由於專業安全考量，極少開放高中職生參觀內部工作流程。萬能科技大學航空暨運輸服務管理系獨樹一格，特別針對桃園市各高中職1至3年級學生，開設iCAP空勤人員職能實務探索訓練營，讓學子提前學習空勤人員工作流程、工作指標與應具備的知識與工作技巧。

航服系依據桃園市109年度結合大學資源打造知識城實施計畫，舉辦高中職空服員職能訓練營，協助高中職學生提前試探職業，以空勤人員職能實務操作學習及團體互動，培養具潛力的國家航空服務人才。

職能訓練營為期8天，內容包含客艙安全檢查、飛行服務準備與飛行簡報、上下機旅客迎賓指引、客艙廣播演練、機上餐飲服務及食材盤點、緊急狀況處理CPR／AED急救訓練、安全設備演示及免稅品介紹與販售等。參加訓練營的學生均獲益良多，從進來時青澀的小女生，蛻變成氣質空服員。

此外，也讓學子在訓練期間和同組組員建立良好人際關係與默契，用同理心瞭解旅客需求、提供優質服務，並模擬遇到外國旅客需要協助時，如何靈活運用英語、日語、韓語來解決旅客問題。

曾任大韓航空大中華地區空服員訓練教官、訓練營主講者魏慶芳表示，參加訓練營的高中職學生充分認識與瞭解空勤人員的工作流程，搭配實務操作學習，將提前為自己的未來設定明確的發展方向，成為一流的航空服務人才。

(中時 )