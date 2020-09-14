大陸著名的流行病專家、上海華山醫院感染科主任張文宏在微博發表文章稱，近日，世界疫情看似無邊蔓延，峰值至今未至，其實曙光已現。原因有3：一是全球達成合作抗疫共識；二是感染者與施打疫苗的抗體4-6月不衰減；三是死亡率明顯下降。

張文宏在這篇題為《全球抗疫曙光乍現》的文章中指出3項令人振奮的現象：

一、全球逐漸達成共識。最大的好消息還是來自於聯合國，聯合國大會通過新冠疫情決議，去「開展國際合作，踐行多邊主義，團結互助，是全世界有效應對新冠疫情等全球危機的唯一途徑」。全球合作是控制疫情的基本條件，否則世界將會長時間因疫情而關閉，因關閉而誤解，因誤解而產生隔絕，因隔絕而發生各種災難。團結是抗疫成功的首要條件。

二、自然感染與疫苗注射後的抗體水準在4-6個月後仍不衰減。其中有2項證據：（1）中國生物的滅活疫苗公佈最早「以身試藥的180名先鋒隊」，最早打疫苗到現在已經5、6個月時間，經過不斷地抽血來監測抗體數值，抗體峰值始終處於穩定期，沒有下降。（2）新英格蘭醫學雜誌（NEJM）近日發表了一篇重磅文章，研究冰島的全國範圍大型新型冠狀病毒血清學篩查，顯示91.1%的感染康復者血清抗體陽性，並且持續4個月維持在較高水準。這些研究資料顯示新冠病毒仍然是來自自然界的一個自然病毒，其誘發的抗體反應與其他冠狀病毒仍然顯示較大的相似性，未能逃避人體與生俱來的自我免疫反應與免疫保護。如果推測抗體保護乃至於免疫記憶因素，將來疫苗的保護時間可能會在1年以上。這給全球性通過防疫措施的協同最終控制疫情提供了寶貴的時間視窗，病死率將逐漸降低至1%以下。

三、冰島的該病的病死率在0.3%, 上海第二波疫情因承接了大陸最大量的國際航班，輸入性病例最多，600例輸入性病例的病死率為0%。世界各國疫情控制的較好的地區病死率均已經明顯下降。疫苗問世後可以大幅度降低經濟欠發達國家與地區因為疫情引起的醫療擠兌，老年人等高危人群通過疫苗接種可以獲得保護，全球因新冠病毒感染的病死率將降至1%以下，此時世界將會逐漸全面開放。

張文宏在文章最後說，「預計希望就在不遠處等著我們」。

(中時新聞網)