金門傳出1名國小代理教師疑似不當體罰，導致學童身體出現多處抓痕、瘀青，家長已驗傷並向警方備案。縣府教育處今（14）日表示，已啟動相關機制，依規定查明事實真相。

教育處指出，這名代理教師是在9月11日下午體育課時，以「肢體行為」管教學生及罰跑10圈操場，當天返家後家長發現學童身體有多處抓痕、瘀青，即帶往醫院檢查、驗傷並向警察局備案。

該處指出，校長在晚間22時知悉後，第一時間趕往警局了解案情，並通知該名教師到場說明，13日學校調閱事發當日監視器畫面，同時由警方當場測錄，做為採取後續調查及處置措施的依據。

教育處說明，目前全案已由學校依相關規定進行調查，並先行評估受體罰學生狀況，必要時安排專業諮商及輔導，該處也將積極督導處理情形，以維護學生權益，同時為推動校園落實正向管教政策，該處也將持續透過專業成長教育，加強教育人員的輔導知能，以正向的態度與方法指導學生，預防體罰再次發生。

(中時 )