華府與北京關係持續緊張，美國駐中國大陸大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）將辭職，將在11月美國總統大選前離開北京，但大陸外交部稱未獲美方通知，美國方面也未宣布繼任人選。資深媒體人陳東豪分析，陸外交部不知道這件事，未來兩個月會沒有美國駐陸大使，這會是大陸和美國建交以來，前所未見的時刻。

一名消息人士向CNN表示，布蘭斯塔德可能在11月美國總統大選前離開北京。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於也於14日在推特上發文，感謝布蘭斯塔德過去三年多出任駐中國大使的貢獻，並指出當初美國總統川普選擇他的原因。不少媒體認為，蓬佩奧此言，等於證實布蘭斯塔德離職的消息。

大陸外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上表示，已注意到美方的相關推特，但尚未收到布蘭斯塔德大使將卸任的通知。

陳東豪今(14日)在臉書上表示，美國駐中國大陸大使請辭，大陸外交部事前不知道，大陸未來至少有二個多月會沒有美國駐北京大使，這是美國和大陸建交以來，前所未見的時刻。

網友們也留言表示，「因為川普的10月驚奇嗎？」、「若有公使在就可以了」、「要這麼嗨嗎？」。

(中時新聞網)