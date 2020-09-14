現代人因為壓力、作息、姿勢容易不良等因素，按摩逐漸被許多人重視，不僅紓壓還可以保養身體，有位網友無意間發現1995年出版的一本奇書《家庭按摩》，教導夫妻間、或是單人常見的按摩技巧，由於照片實在太獵奇，網友忍不住直呼「確定不是小黃書」？

《家庭按摩》主打增進夫妻情趣(圖片取自/微博)

這本距今25年前的按摩教科書，由於照片內容、模特表情相當有梗，讓許多網友笑翻。這本書一打開，前言就寫道「權錢交易的色情按摩，除了毀滅家庭，傳染疾病外，別無他意。而家庭按摩不僅可以保健美容，還可以表達愛意，穩固家庭、疏通全身、增進感情」，似乎出版此書，是為了家庭溫暖、夫妻和諧，做出的貢獻。

內容包括男女兩人替對方進行四肢按摩、用腳掌互相按摩，強調強腎利尿，可治療高血壓，還達到調情效果，還有男幫女胸部按摩，表示可以讓女性保持年輕；女幫男腰部按摩，說明有效治療男性不孕症等，由於照片模特穿著清涼、環境極像那年代的招待所，就像在看「情色寫真集」。

網友看完《家庭按摩》，雖然內容有點「黃」，但對充滿年代的照片，亦相當懷念，「感覺很有歷史感！拍的還不錯啦」、「該不只25年了，86年左右一堆女星出寫真集，AV雖然沒有現今網路方便，但取得也不難，這個感覺至少有40年，小本流行的年代」。

(中時新聞網)