畢業於2012年的陳勁甫（右）、粘瑞狄（左），2人攜手回母校和學弟妹進行經驗分享。（黃婉婷攝）

桃園永平工商醒獅隊校友陳勁甫、粘瑞狄，在校期間征戰國內外各大比賽，2人於2016年成立臺灣培德體育會，由陳擔任副團長給予技術指導，粘作為總教練提供心理輔導與訓練規畫，一文一武傳承民俗技藝，14日還特地返校指導學弟妹，給予龍獅運動學子鼓勵與技術分享。

舞獅作為在地傳統民俗文化，主要融合武術、音樂與舞蹈為一體，百姓堅信它為驅邪避害的吉祥物，每逢重大節慶、開工動土，必有舞獅助興，多年來歷久不衰。為傳承民俗技藝，永平工商早在20多年前成立醒獅社，近年來還多了龍隊助陣，讓陣容更加完整堅強。

畢業於2012年的陳勁甫、粘瑞狄，從國中開始就是得力夥伴，一人當獅頭，一人做獅尾，曾奪下2018年中華盃舞龍舞獅錦標賽規定套路冠軍、2017年世界舞龍舞獅錦標賽南獅障礙冠軍等佳績。除了作為選手之外，還獲邀成為賽事裁判，以及擔任教練及研習講師。

同為醒獅選手出身的2人，不僅合力創辦台灣培德體育會，參與國內外表演比賽，還以教練之姿帶領隊員出賽。陳勁甫目前朝「武」方面邁進，替選手進行技術指導，粘瑞狄目前則攻讀國立體育大學教練科學研究所博士，成為國內第一位讀博士班的醒獅隊員，成為「文」的代表。

粘瑞狄說，在校期間較少看到畢業學長返校協助，為了彌補遺憾，才和陳勁甫說好，一起回母校分享比賽經驗，以及一路走來的心路歷程，給學弟妹們正向鼓勵，讓正在努力拼鬥的學生更有動力，找到適合自己的出路。

(中時 )