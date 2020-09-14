相互受貿易戰影響 擬於19日討論改善措施 19:582020/09/14 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興櫃PCB廠相互（6407）14公告主要最終客戶華為受中美貿易戰影響，致重大供應鏈訂單減少。公司表示，雖然持續有和該客戶密切溝通爭取，但截至事實發生日止，確定訂單受到影響，主要最終客戶華為分別佔公司去年和今年上半年合併營收約50％及40％。 相互指出，主要受華為訂單影響為台灣廠，大陸廠正常營運，且目前營運資金並無短絀，公司針對撙節各項費用支出，改善措施預計將於9月19日提報董事會討論。 (工商 ) #相互 #華為 #訂單 #討論 #改善措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加拿大欲封殺華為 又拒付補貼 恐引爆巨大爭議 16:342020/09/14 國際 陸穩疫後經濟 港加速放寬限制 04:102020/09/14 話題觀察 明起斷供華為 美業者同受波及 04:102020/09/14 全球財經 《國際經濟》進口萎縮仍嚴重 印尼8月貿易順差估21億美元 16:312020/09/14 財經 美製造業擴產 拒退出大陸 04:102020/09/14 話題觀察 弘智畜牧沼氣綠能設備每日減少160公噸畜尿排放 發電供80家庭所需 16:522020/09/14 生活 操盤心法－短線區間整理 擇優逢低布局 04:102020/09/14 證券．權證 《台北股市》華為禁令來亂 台股短線不追高 15:232020/09/14 財經 疫情趨緩 阿聯酋航空至9月含台北已恢復全球85個航點 16:332020/09/14 財經 學者觀點－「十四五」是大陸未來的經濟大戲 04:102020/09/14 專題周報 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 NVIDIA砸1兆娶走ARM 半導體大咖心驚 華為今後更慘？ - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 烘焙原料廠德麥8月營收創新高 年增逾11％ - 財經 - 工商 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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