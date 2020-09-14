興櫃PCB廠相互（6407）14公告主要最終客戶華為受中美貿易戰影響，致重大供應鏈訂單減少。公司表示，雖然持續有和該客戶密切溝通爭取，但截至事實發生日止，確定訂單受到影響，主要最終客戶華為分別佔公司去年和今年上半年合併營收約50％及40％。

相互指出，主要受華為訂單影響為台灣廠，大陸廠正常營運，且目前營運資金並無短絀，公司針對撙節各項費用支出，改善措施預計將於9月19日提報董事會討論。

(工商 )