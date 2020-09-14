美國駐中國大使館14日晚間正式宣布，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）在上週已和美國總統川普通話，確認將於10月初卸下此一職位並離開北京。

多家外媒14日稍早報導，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）辭職的消息，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在其推特上感謝於布蘭斯塔德過去三年擔任駐中國大使的貢獻，間接證實消息屬實。不過中國外交部在14日下午4點的記者會上表示，尚未收到美方通知。

美國駐中國大使館於14日晚間6時許公布新聞稿，正式宣布布蘭斯塔德離職消息。新聞稿稱，布蘭斯塔德和家人於2017年6月抵達中國，14日在美國大使館一場內部全體大會上，感謝所有領館員工的所有辛勤工作。他稱，相當自豪在任內達成中美首階段貿易協定，並成功減少了從中國流入美國的芬太尼。他並稱，「我們正在重新平衡美中關係，以使其公平、對等，並能在兩國都推動積極增長」。

2018年，經過數月的談判，中國同意將芬太尼及其所有衍生物作為管控物質進行列管。這一協議將可能挽救數千美國人的生命。

布蘭斯塔德10月初離開北京後將會返回愛荷華州。

(工商 )