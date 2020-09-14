中油表示，自有咖啡品牌「Cup & Go來速咖啡」已在全台各直營站陸續設點，今年結合國內八所大學進行產學合作經營，由各校師生分別為八個站點提供行銷創新服務。半年來各站的銷售量持續增加，以7月為例，創下單月銷售24,476杯的單月最高銷售紀錄，開創出台灣中油「Cup & Go來速咖啡」品牌價值。

中油107年5月開始於台北市福林站開創自有咖啡品牌「Cup & Go來速咖啡」，兩年多來不僅積極展店，今年更連結在地學校資源，與台北市立大學、國立體育大學、國立中興大學、私立大葉大學、國立虎尾科技大學、台南應用科技大學、國立高雄科技大學及國立屏東大學等八所大學進行產學合作經營，鼓勵師生勇於參與創新，與中油攜手開發多元經營模式。

中油指出，此次產學合作同時舉辦校際競賽，自今年2月至7月止，參與的各大學師生可說是「燒腦」發揮創意，透過不同的行銷策略，提升咖啡價值，吸引更多來客群。14日特在中油大樓舉辦成果發表會，並頒獎鼓勵各校師生們勇於參與創新，一起開創多角化商機。

例如，國立體育大學與林口三工站以「特製咖啡杯─使用國立歷史博物館紋樣」為行銷特點，消費者手拿一杯漂亮的圖騰咖啡杯，也能認識歷史文化；台北市立大學則將台北市福林站變裝為文青風，邀請畫家彩繪3D立體牆面，拍攝網美圖片上傳臉書。

此外，台南應用科技大學在台南前鋒站舉辦「青食樂南應大市集」活動，宣導各種健康觀念，舉辦買咖啡就送中油綠能科技研究所開發的「海木耳健康蛋捲」、魚菜共生講座與DIY活動；國立高雄科技大學以「左營祕境找厝味」攤車市集展現不同特色。

(工商 )