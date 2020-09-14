晶華酒店集團與中華郵政公司簽訂信維大樓飯店租賃合約，設立晶英酒店旅館開發案喊卡，晶華酒店指出，因申請都更審議及建築物許可申請作業時程超過原訂計畫時程長，位在台北市信義品、大安路口的中華郵政公司信維大樓無法在今（2020）年前點交，所晶華與中華郵政雙方審慎評估後同意終止契約。

中華郵政信維大樓都更改建案，晶華麗晶酒店集團承租之後，原本計畫將投資11.3億元進行裝潢設計為觀光飯店，並掛上「台北晶英酒店」品牌，營運後將與位在台北中山區的台北晶華酒店分眾合擊，聯手搶攻國際商旅住房商機。

晶華酒店集團向中華郵政承租改建大樓作為台北晶英酒店的計畫雖然告吹，但晶華酒店集團董事長潘思亮已集團擬定發展新戰略，除將以「麗晶酒店」品牌積極搶進信義區布點，並希望未來五年在北中南都會蛋黃區開出至少五家麗晶酒店，提高市占率。潘思亮並歡迎既有五星飯店業主「摘牌」、換上麗晶酒店品牌，全面提升市場競爭力。

新冠疫情衝擊全球觀光產業，台灣北部觀光飯店因以國際客源為主要住房業務，迄今因「等嘸人」，紛紛轉型搶攻國旅住房商機，市場並不時傳出有飯店業者，因不敵疫情強襲有意出售脫手或出租「下車」，晶華卻選在疫情後續發展尚未明朗之際宣布逆勢擴張，主要還是希望以「麗晶酒店」品牌搶進台北市信義區插旗。

潘思亮表示，防疫期間，台北晶華酒店已展現「危機處理」、「積極應變」，以及「轉型突圍」的能力，並交出優於市場現有國際酒店集團旗下飯店卓越績效，除餐飲成績亮眼之外，其中在「客房平均產值競爭力」上、更優於其它「國際牌」飯店。潘思亮認為，這些成績 源於晶華有「在地化與接地氣的經營管理團隊」。

潘思亮強調，經過疫情洗禮，全球化浪潮退燒崩解，市場將走向「逆全球化」與「去全球化」，因此晶華將以兼有「晶華酒店集團專業 團隊接地氣的經營管理能力＋麗晶酒店品牌在台所有權＋IHG洲際酒店集團全球行銷業務與常客獎勵計畫」的「混血DNA」，以麗晶酒店品牌在台積極擴張。

(工商 )