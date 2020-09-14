桃園市長鄭文燦熱情與棒球選手們擊掌歡呼。（黃婉婷攝）

2020桃園市第5屆桃園盃全國4級棒球錦標賽即將於20日開跑，本屆吸引各縣市共104隊的3級棒球隊參加外，還首度納入大專組，超過2000名球員同場較勁，為母校爭取榮譽。桃園市政府於14日的賽前記者會中，也邀請3位來自平鎮高中、在2020年中華職棒選秀脫穎而出的棒球好手替賽事暖身。

桃園盃棒球錦標賽舉辦至今已來到第5個年頭，過往都以3級體系為主，本次特別納入大專組參賽。組數部分，少棒組計有48隊、青少棒組有32隊、青棒組24隊、大專組6隊，一共110個隊伍。其中不乏比賽常勝軍，如拿下謝國城盃少棒亞軍的台北福林國小、華南金控盃青少棒冠軍的高雄忠孝國中等學校，為比賽增添可看性。

為替活動暖身，教育局14日於平鎮棒球場舉辦賽前記者會，會上聚集21支桃園代表隊，年齡層從國小跨至大學，4級選手也分別以巨大啦啦棒、獨特口號向眾人喊話，目標能為桃園奪取佳績，桃園市長鄭文燦也和選手們一起喊出「2020桃園盃加油」，祝福比賽圓滿順利。

另外，3位來自平鎮高中的職棒新秀也來到現場為選手助陣，包括統一獅隊選中的榜眼林子豪，以及在第2輪與第6輪分別受中信兄弟及富邦悍將青睞的宋晟睿及黃兆維，桃園市長鄭文燦除親頒新秀獎盃恭喜選手外，3位新秀還共同捐出15萬元回饋母校。林子豪說，期望能以微薄之力，為球隊添購器材與用品，讓訓練更加順暢。

本屆桃園盃於20日至28日舉行，4級隊伍同時開打，共計205場次的比賽，21日登場的青棒開幕戰及最後一天28日的青棒冠軍戰，都選在桃園國際棒球場舉行，讓小選手們在職業棒球場地中，體驗專業賽事的氛圍。

(中時 )