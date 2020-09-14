只要想騎，哪裡都是馬路？台北市日前有位超狂眼鏡哥，租借了共享單車Youbike後就一路騎上國道，在路中央騎了將近3公里，身影全被用路民眾錄下，最後經善心民眾通報國道警察，男子才安全無虞的下國道。

一位網友12日下午在臉書社團《爆料公社二社》發出一則短短影片，地點位於國道一號的內湖交流道路段，28歲的陳姓男子身穿灰色上衣，還戴著耳機悠閒地穿梭在國道上，大剌剌騎在中線的車道，彷彿沒發覺自己騎在錯誤的地方。

影片曝光後，網友紛紛幽默回應，「在這騎比較涼爽」、「Ubike沒有極限」、「原來現在除了紅黃白牌機車想上高速公路，連沒有牌的也想上來了！」、「這樣騎單車上高速很危險耶」、「腰瘦喔～有要緊某」、「用生命騎ubike的大叔」，還有網友嘲諷他為「台版兩津勘吉」。

而據《ETtoday新聞雲》報導，國道警察已於當日下午接獲通報，並立即在國道一號上尋獲男子的身影，也協助將其引導至汐止交流道離開，結束一場國道歷險記。而該男子的行為也已觸法，警方依道路交通管理條例對其開罰3000至6000元不等的罰鍰。

(中時新聞網)