大陸女星孟瑤因演出《七擒七縱七色狼》爆紅，被製片人王晶簽下，成為新一代「晶女郎」，擁有36E火辣身材，2008年和內衣總裁周磊結婚，育有一子，婚後生活幸福美滿，未料今(14日)她在微博發文，坦言已於去年離婚，兒子由兩人共同扶養。

孟瑤表示已恢復單身一段日子，雖然和周先生共度很多美好時光，可惜沒能克服性格的差異，去年已經登記離婚，「儘管已不是夫妻，但我們是永遠的家人」，她也懇請外界不要做不必要的臆測，「這會傷害我和我的家人，請大家給予我們私人空間」。

而她婚後就減少演出，之前曾被問到如何收服富二代尪，她也表示「多向老公撒嬌，給對方多一點稱讚和鼓勵」，並支持老公的事業，不要太強勢。

孟瑤畢業於北京舞蹈學院，後因參與王晶電影《七擒七縱七色狼》，飾演「寶珠」一舉成名，拍了王晶10部電影，成為「晶女郎」，後和周磊結婚就淡出幕前，部過仍會透過社群分享性感美照。

(中時新聞網)