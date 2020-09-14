韓國流行文化近幾年不斷在國際間發揚光大，連韓式料理店在台灣也一家接著一家開，但有網友卻直言，韓國把泡麵當作一到料理，還開專門店在賣，一點都不精緻，竟然能行銷全世界。為此，有內行人就跳出來點出關鍵原因，並拿台灣比較後表示，「台灣完全被按在地上摩擦」。

一名網友在PTT上指出，他真的沒有要詆毀任何國家的意思，但韓國食物真的扯，一點都不精緻。他提到，「我沒看過哪個國家，把泡麵當作一道料理，還開專門店在賣的、吃飯配辣醬、吃冷麵也擠辣醬、年糕也要辣醬」。原PO質疑，韓國雖然強，但食物真的上不了臺面，最後甚至還說，韓國靠行銷成功把噴（廚餘）行銷全世界。

不少網友看到文章後也十分認同，「一堆泡麵專門店絕對是最扯的」、「炸雞很讚，其餘是垃圾」、「部隊鍋才是真正的餿水吧，撿美軍剩下的食物」；但有人則認為，「好東西要行銷、爛東西更要行銷，人家就是有本事做好行銷」、「台灣自己的都推不出去還敢說」。

一名網友也分享自己長期觀察的結果，「韓國一直是用流行文化輸出，順便推廣食物、旅遊、語言，文化輸出這點台灣完全被按在地上磨擦，台灣美食王國但靠什麼推廣？韓國電影寄生上流煮個泡麵，各國人馬上學，沒有強大的影視文化，食物再好吃、文化再有趣都走不出世界」。

(中時新聞網)