有網友在臉書社團投訴，桃園市楊梅大鎮出現一名3秒膠怪客，連續2次在她家門鎖內灌進3秒膠，讓她心生畏懼。女網友說，就算在家門加裝門鎖和監視器，仍無法阻止有心人士進入，嚇得她不敢回楊梅家住，只好尋求警方協助。

「現今社會真的生病了！」1名女網友在臉書大嘆，8月29日下樓開鐵門時，赫然發現門鎖被灌進3秒膠，但社區樓下沒有監視器，讓她求助無門，還說就算找鎖匠來換鎖，隔天仍會被破壞，還透露受害者不只她1人，要周邊住戶多多防範。

時隔半個月，女網友14日再度發文，表示自己已加裝門鎖與監視器，沒想到可疑人士仍大膽找上門，還明目張膽移動監視器，社區大門與自家大門都被破壞，嚇得她不敢回家住，但卻放心不下住在屋內的毛孩們，只好報警處理。

根據監視器畫面，不明人士身穿短袖、短褲與拖鞋，頭戴帽子，雙手除配戴手套之外，還拿著大鏟子，一路從社區走進她家，進入住家前還特地用工具將監視器移位。其它網友則建議加裝保全系統，若真要回家也必須於白天行動，避免深夜回去，以免安全發生疑慮。

警方表示，經現場勘查後，確有損毀情事，已和當事人協調做筆錄的時間，未來將依照屋主所提供的監視器畫面，循線追查歹徒真實身分，目前已鎖定幾名對象，屆時將全案依毀損罪移送至桃園地檢署偵辦。

(中時 )