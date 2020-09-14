捷絲旅三重館推出優惠住房專案，住一晚送二碗晶華冠軍牛肉麵。（圖／晶華酒店集團）

捷絲旅三重館的迎賓大廳與餐廳，設計感十足。(圖／捷絲旅三重館）

搶攻秋冬旅遊商機，並讓旅客更「有感」，晶華酒店集團旗下設計風格旅店Just Sleep捷絲旅三重館結合晶華酒店頗負盛名的餐飲資源，推出「住一晚，送兩碗」的加值住房專案，即日起至12月20日旅客可以每房2,180元起的優惠價格入住豪華客房一晚，並獲贈曾榮獲台北國際牛肉麵節冠軍的「晶華冠軍牛肉麵」常溫禮盒兩份，有吃有住、禮數周到，且「賓賓有禮」。

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，95間客房的平均坪數為7到9坪，和其他捷絲旅不同的是，三重館特別還規劃了Extended Stay (延伸住宿)的概念房型，不但加大房間的坪數、更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造真正像家一般的舒適感，公共區域亦增設健身房、會議室以及洗衣房，期望爭取需要中長期駐點在台北的專業人士、或是計畫多花幾天時間深度體驗台北的旅人入住。

此外，訪間許多平價商務旅店都沒有停車場，捷絲旅三重館不僅離捷運站出口步行不到一分鐘，飯店並規畫有地下停車場，對喜歡自駕遊的旅客非常方便。也因為如此，解封後國旅市場大爆發，捷絲旅三重館成為不少旅客遊新北的首選，使飯店住房率優於新北市其它飯店。

晶華紅燒牛肉麵是晶華酒店的招牌菜色，自從在第八屆台北國際牛肉麵節得獎之後，點用率更是長紅至今，主廚團隊曾經多次受邀到香港、東京、北京、上海以及紐約進行客座交流，推廣這一款經典的台灣美味。此次贈送給房客的「晶華紅燒牛肉麵」常溫禮盒選用的上好的澳洲牛腩條，湯頭的熬煮過程也遵循酒店的五星標準，以大量牛骨熬煮並加入用香油炒香的百里香、迷迭香、薑、蒜頭、蔥、辣椒、蕃茄、八角、花椒、肉桂葉、肉桂棒、桂皮，還有香濃的豆瓣醬、辣豆瓣、糖、白胡椒粉等香料，讓原本濃醇的湯頭充滿滋味豐富的香氣，雖然經過常溫保存所必要的殺菌過程，難得的是成品仍展現了精準的滋味。

(工商 )