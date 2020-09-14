由於大陸最大的晶片企業中芯國際傳出可能成為美國下一個制裁對象，本月7日在香港股市的股票價格遭受重挫，跌幅達原股價的1/5，市值蒸發了280億港元。對此，分析師表示，中芯前30大供應商中，有10家是美國公司，如果不幸被美國制裁，中芯可能幾年內就會倒閉。

美國之音報導，最近2年，美國政府基於安全擔憂，在全球範圍內對華為展開圍堵，切斷了華為獲取美國晶片等產品和技術的幾乎一切管道。

根據證券公司Bernstein的研究報告，若中芯真的被美國制裁，放入實體清單，將會重創中芯的技術能力，因為美國設備仍是先進半導體技術研發不可或缺的基礎。Bernstein中國半導體產業分析師馬克．李（Mark li）表示，若遭美國制裁，不只中芯本身遭殃，連帶整個大陸半導體產業也會受傷，中芯可能幾年內就會倒閉。

美國財經媒體報導，投資銀行傑富瑞（Jefferies）估計，中芯有高達5成的設備源自美國企業，而中芯主要的客戶都在大陸，38個主要客戶中，有13家是大陸企業，佔整體比例的34％。其中，華為是中芯最大客戶，中芯負責其較低端的晶圓代工業務，如果中芯被封殺，也會影響華為獲取晶片的管道。

今年5月，大陸的國家投資基金決定提供中芯國際22.5億美元的支持，用於資助該公司的晶片研發和生產，以應對美國實施的新制裁。中芯國際雖然得到大陸政府的扶持，但無論是產量、技術和效率都全面落後於台積電大陸，它在最近才擁有了生產14奈米晶片的能力，比台積電落後了2代。

路透報導，如果美國政府真的要制裁中芯國際，方法可能跟制裁華為類似，即禁止美國企業向它提供任何產品和技術。這些制裁造成華為曾最具發展潛力的晶片業務遭到重創，也使它的海外智能手機市場陷入困境。美國的制裁不僅影響到美國企業，還影響到美國以外的供應商。

華爾街日報分析，美國限制中企其實不只是商業問題，而是美國企圖打擊中國軍事能力。不僅是禁止技術出口及貿易限制，準確的說，美國是在阻礙大陸靠民營企業推展軍事雄心的「軍民融合戰略」。

(中時新聞網)