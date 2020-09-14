基隆市百安和百福兩家老人長期照顧中心因租賃問題與屋主發生糾紛，雙方談不攏告上法院，近日有家屬收到長照中心將被撤照通知，裡頭65名長者必須在9月底前搬離，家屬擔心來不及撤離發起連署盼展延，社會處表示，現階段已經採取一對一輔導，並同時提供必要服務。

先前因租約問題，屋主在長照中心外牆掛上「租約到期」、「請速還屋」字樣的白布條，而雙方官司仍在進行中，未料，市府在6月底發出公文要求長照中心提出租賃同意書，指出若未能在9月30日前解決，依老人福利法規定，將撤銷執照，對此，長照中心向衛生福利部提出行政訴願。

社會處長吳挺鋒表示，長照中心未能處理好租約問題，因此下行政處分，是依法行事，此外，業者必須提出安置計畫，但社會處至今未收到相關計畫書，因此提前介入，現階段採取輔導措施，進行一對一溝通，原本有80多名長者住在長照中心，陸續已經有20多名搬離，現在仍有65名長者住在裡頭。

吳挺鋒說，目前先提前做防範措施，擔心時間到了，長照中心沒有作為，導致還住在裡頭的長者無處可去，因此提前與家屬溝通，提供其它長照中心的資訊及資源，並尋問有無需要相關協助。

議員楊秀玉表示，有很多家屬陳情，指在短時間內找不到床位，希望市府能夠寬容給予2至3個月的時間，讓家屬有緩衝期，能找到合適居住的場所。

(中時 )