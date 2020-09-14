台中捷運預計在年底通車，動漫宣導影片以男女主角邂逅故事，生動地讓民眾了解搭乘捷運禮儀。（陳淑芬攝）

台中捷運預計在年底通車，今天發表動漫宣導影片，以男女主角邂逅故事生動地讓民眾了解搭乘捷運禮儀。台中市長盧秀燕在發表會中表示，中捷是中部第一條捷運，民眾盼10年了，搭乘捷運要享受安全及乾淨，一定要有所規範，乘客一起來遵從「安全第一」，迎接台中的幸福捷運。

「等待中的幸福－等台中幸福」動漫短片發表會今天下午在捷運文心森林公園站內舉行，該動漫影片由嶺東科技大學團隊耗時2年完成，在發表會中首度播放，長度4分鐘多時間的動漫講述帥氣捷運男員工與俏麗活潑女大生邂逅的故事，劇中還有卡哇伊的毛小孩串場，以生動活潑的手法呈現搭乘捷運的禮儀及規範。

盧秀燕致詞時表示，台中捷運動工以來經歷了10年，就要開通了，市民長達10年等待終將體驗到捷運的甜美，影片中以生動活潑的文青故事，教導乘客遵守搭乘捷運規範。

盧秀燕並率與會人士比出宣導手勢「安全第一」，她也賣起關子透露，劇中男女主角邂逅的未來發展及中捷未來規劃都「未完待續」，期待第二集與市民再相見。

宣導動漫影片以寓教於樂手法宣導「電扶梯兩側皆可站立」、「電扶上不奔跑」、「請勿強行上下車」及「進閘門後請勿飲食」等觀念。中捷公司表示，動漫各角色已陸續在台捷運粉絲團曝光，將不定期出現在捷運車站或捷運周邊商品，與乘客和小綠一起迎向台中捷運新生活 。

(中時 )