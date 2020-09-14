陸大量進口 CBOT玉米期貨跳漲至5個月高點 20:022020/09/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜中國大量進口及氣候問題導致收成展望欠佳之賜，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨跳漲至5個月高點。CBOT交易最活躍玉米期貨合約，14日亞洲盤漲0.6％來到每英斗3.7075美元，盤中一度觸及3.71美元，是自3月13日以來最高價。據美國農業部報告，截至9月3日當周，出口到中國的玉米有113.7萬噸。 (工商 ) #大量 #CBOT #玉米 #進口 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 改善空汙 東海火化場爐具將全數汰換 19:092020/09/14 寶島 商品期貨趨勢專欄－股市起伏 黃金成避險好去處 04:102020/09/14 證券．權證 立院本周五開議 蘇貞昌將赴國會報告瘦肉精美豬進口 11:582020/09/14 政治 假投資真吸金 5年狂削27億 擁跑車名錶主嫌遭訴 16:062020/09/14 社會 台幣持續走升 台股電子領漲 16:302020/09/14 財經 國內外變數多 本周月線攻防戰 04:102020/09/14 證券．權證 《商情》需求強勁 大豆刷新兩年高價 10:512020/09/14 財經 股價指數期貨贏家專欄－科技股修正 美股漲多拉回 04:102020/09/14 證券．權證 5噸小貨車開放 業者按讚 04:102020/09/14 產業．科技 立院18日正式開議 瘦肉精美豬將掀攻防 14:122020/09/14 財經 財經熱門新聞 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 NVIDIA砸1兆娶走ARM 半導體大咖心驚 華為今後更慘？ - 財經 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 獨家》前第一金董事長董瑞斌 將接高雄銀行董事長 - 財經 - 工商 打敗蘋果 地表最賺石油公司成全球市值No.1 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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