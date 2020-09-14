拜中國大量進口及氣候問題導致收成展望欠佳之賜，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨跳漲至5個月高點。CBOT交易最活躍玉米期貨合約，14日亞洲盤漲0.6％來到每英斗3.7075美元，盤中一度觸及3.71美元，是自3月13日以來最高價。據美國農業部報告，截至9月3日當周，出口到中國的玉米有113.7萬噸。

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