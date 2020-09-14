CBOT黃豆期貨價 每英斗突破10美元 20:022020/09/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國對美國黃豆的需求依舊強勁，且上月天候不利收成，黃豆產量料低於預估，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨連續2個交易日上漲，突破每英斗10美元價位。CBOT交易最活躍黃豆期貨合約14日亞洲盤漲0.8％，來到每英斗10.045美元。美國農業部上周五發布報告顯示，截至9月3日當周，外銷到中國的黃豆總量為160.8萬噸。 (工商 ) #CBOT #黃豆期貨 #英斗 #黃豆 #中國對美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》產量升 馬來西亞棕櫚油期貨走跌 10:172020/09/14 財經 《商情》國際油價走弱 打壓東京期膠回跌 10:172020/09/14 財經 外圍利多帶動 恒指升逾百點 11:262020/09/14 財經 股價指數期貨贏家專欄－科技股修正 美股漲多拉回 04:102020/09/14 證券．權證 《期貨》三大期指聯袂開高 9月台指期開漲31點 09:092020/09/14 財經 《國際油價》需求疑慮 原油期貨漲跌互見 10:172020/09/14 財經 《商情》供應過剩擔憂 紐約期棉漲幅受限 10:172020/09/14 財經 蘋概股發動攻勢 指數攻上12,700點關卡 09:132020/09/14 財經 富達投信：資金轉向全球股票基金 12:082020/09/14 財經 半導體史上最大併購案 輝達砸1.18兆買下安謀 08:462020/09/14 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 NVIDIA砸1兆娶走ARM 半導體大咖心驚 華為今後更慘？ - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 烘焙原料廠德麥8月營收創新高 年增逾11％ - 財經 - 工商 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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