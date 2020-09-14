中國對美國黃豆的需求依舊強勁，且上月天候不利收成，黃豆產量料低於預估，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨連續2個交易日上漲，突破每英斗10美元價位。CBOT交易最活躍黃豆期貨合約14日亞洲盤漲0.8％，來到每英斗10.045美元。美國農業部上周五發布報告顯示，截至9月3日當周，外銷到中國的黃豆總量為160.8萬噸。

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