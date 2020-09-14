國民黨今天決定不以政黨形式參加海峽論壇。國民黨前組發會主委張雅屏懷疑，國內兩個主要政黨的兩岸態度是否正走向比誰對陸更強硬？在追求和平為前提，大陸沒有必然要打台灣，但台灣內更沒必要比誰更反中。

張雅屏說，和平不是求來的 但戰爭可能拼來，台海局勢陷入一種莫名的狀況，有人擔心打起來，有人老神在在認為不會打，更多老百姓認為打一打算了。

張雅屏指出，早期兩岸政府文攻武嚇，但台灣開放探親後，雙方民間敵意大減，也因此營造出和平的契機。有敵意的雙方，因彼此增加交流，破除種種障礙與困難，進而深入認識產生化學變化朝和平邁進，因此和平絕不是求來的。

張雅屏認為，兩岸間由去冰到交流甚至曾經水乳交融，近幾年民間卻在極短時間彼此不屑甚至叫陣，起因除了官方停止互動，對照過去戰史，往往是團體內部競相比誰比較激進，而與外部敵對力量擦搶走火起衝突，例如一戰的歐洲局勢，與二戰前德國民主程序產生的納粹。「當前，國內兩個主要政黨的兩岸態度是否正走向比誰對陸更強硬？」

張雅屏問，國民黨沒有別的方式爭取民眾認同嗎？也許可以硬中帶軟，硬的部分在捍衛中華民國生存上可以批紅打綠，軟的部分則是強調走和平路線，更需要交流溝通推動兩岸停戰協議。

張雅屏表示，在追求和平為前提，大陸沒有必然要打台灣，但台灣內更沒必要比誰更反中。

(中時 )