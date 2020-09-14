美元走弱，加上投資人期待美國聯準會在本周政策會議，釋出更多有關長期寬鬆與厲行通膨目標的訊息，國際金價14日走揚，倫敦現貨金價上漲0.2％來到每盎司1,944.69美元。分析師說，金市長期多頭的基本面並未改變，金價的下檔支撐在每盎司1,900美元到1,920美元之間，上檔阻力在1,970美元。

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