美元走弱、長期寬鬆 金價走揚 20:122020/09/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走弱，加上投資人期待美國聯準會在本周政策會議，釋出更多有關長期寬鬆與厲行通膨目標的訊息，國際金價14日走揚，倫敦現貨金價上漲0.2％來到每盎司1,944.69美元。分析師說，金市長期多頭的基本面並未改變，金價的下檔支撐在每盎司1,900美元到1,920美元之間，上檔阻力在1,970美元。 (工商 ) #美元 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》Q3營運恢復成長 南茂回神走揚 10:342020/09/14 財經 台幣持續走升 台股電子領漲 16:302020/09/14 財經 A股三大指數小幅回落 滬指漲0.56％ 環保類股走強 14:062020/09/14 財經 報價連漲 塑化族群吃補丸 04:102020/09/14 證券．權證 《商情》產量升 馬來西亞棕櫚油期貨走跌 10:172020/09/14 財經 《商情》國際油價走弱 打壓東京期膠回跌 10:172020/09/14 財經 《國際產業》供過於求陰霾籠罩 原油市場短空長多 08:522020/09/14 財經 人民幣中間價及在岸價皆小升 10:352020/09/14 財經 啟發投顧本周看好半導體、5G概念、物聯網等三類股 08:492020/09/14 財經 錢進新興美元主權債 勝率高 17:452020/09/14 財經 財經熱門新聞 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 NVIDIA砸1兆娶走ARM 半導體大咖心驚 華為今後更慘？ - 財經 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 獨家》前第一金董事長董瑞斌 將接高雄銀行董事長 - 財經 - 工商 打敗蘋果 地表最賺石油公司成全球市值No.1 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。