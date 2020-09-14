在中國需求不減的支撐下，14日倫敦銅價持穩在2年高點附近，但銅的實體需求仍持續疲軟。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅周一上漲0.1％，來到每噸6,748.5美元，仍盤旋在9月1日攀抵的2年高點6,830美元附近。信評機構惠譽看好中國政府再推刺激措施及全球經濟回溫，將今年全年銅價預估上調100美元至每噸6,000美元。

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