實體需求續疲 LME期銅徘徊2年高點 20:122020/09/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在中國需求不減的支撐下，14日倫敦銅價持穩在2年高點附近，但銅的實體需求仍持續疲軟。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅周一上漲0.1％，來到每噸6,748.5美元，仍盤旋在9月1日攀抵的2年高點6,830美元附近。信評機構惠譽看好中國政府再推刺激措施及全球經濟回溫，將今年全年銅價預估上調100美元至每噸6,000美元。 (工商 ) #LME期銅 #銅價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超級央行周登場 台利率估連二凍 04:102020/09/14 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－科技股修正 美股漲多拉回 04:102020/09/14 證券．權證 《類股》世紀鋼熄火 鋼鐵低價股求表現 10:342020/09/14 財經 蘋概指標股大立光領軍 高價股回神 11:262020/09/14 財經 銀泰佶SDC博寶兒防疫產品 港澳熱銷 04:102020/09/14 產業特刊 《商情》供應過剩擔憂 紐約期棉漲幅受限 10:172020/09/14 財經 《商情》產量升 馬來西亞棕櫚油期貨走跌 10:172020/09/14 財經 貿協副秘書長林芳苗 扛起數位轉型重任 04:102020/09/14 企業經營 台指期震盪 外資續偏多 04:102020/09/14 證券．權證 《國際產業》供過於求陰霾籠罩 原油市場短空長多 08:522020/09/14 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 死敵接連奪高通5G 台積電仍握5奈米最強訂單應戰 - 財經 北京慌了！陸狂砸43兆搞晶片原子彈 台灣握2大王牌完勝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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