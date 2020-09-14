隨著台商持續回流，大量資金帶動七期億元級豪宅案買氣加溫，單是9月至今短短10天內，就已揭露「大陸寶格」、「大陸麗格」、「寶璽天睿」、「寶輝秋紅谷」、「寶輝一品花園」、「聯聚泰和大廈」、「龍寶謙臻邸」等豪宅案、總金額逾14億元的交易案，一舉超越去年下半年七期億元級豪宅的交易總量，反映了當前豪宅市場的驚人熱度。

其中，「大陸寶格」32樓233.5坪以總價1.44億成交，扣車位後每坪單價為73萬元、10樓214.6坪以總價1.3億元成交，扣車位後每坪單價60.6萬元；「大陸麗格」31樓樓中樓戶218.5坪，也以總價1.52億元成交，扣車位後每坪單價73.9萬元，創下社區新高價。

今年落成的「寶璽天睿」，25樓200.2坪以總價1.22億元成交，扣車位後每坪單價68.2萬元、13樓192.2坪以總價1.97億元成交，扣車位後每坪單價67.5萬元；「寶輝秋紅谷」5樓184.5坪以總價1.06億元成交，扣車位每坪單價64.4萬元、25樓184.2坪以總價1.02億元成交，扣車位後每坪單價63萬元，表現不俗。

另外，屋齡已11年的「寶輝一品花園」，22樓378.6坪以總價2.09億元成交，扣車位後每坪單價58.6萬元；「聯聚泰和大廈」26樓223坪以總價1.2億元成交，扣車位後每坪單價62.3萬元；「龍寶謙臻邸」24樓221.7坪以總價1.08億元成交，扣車位後每坪單價61.7萬元、25樓211.9坪以總價0.98億元成交，扣車位後每坪單價59萬元。

台中建築經營協會理事長邱名仕分析指出，不少台商、外商在中美貿易戰影響下，積極將企業總部及部分產能移回台灣，加上全球銀行QE、銀行利率創新低，造成史無前例的資金熱潮，而高資產族群，滿手現金又出不了國，紛紛將目光鎖定在穩定保值的不動產，帶動廠辦、土地、住宅等產品交易熱絡。

此外，包括台積電、巨大集團等產業龍頭大廠持續在中科擴廠與成立全球營運總部，外商投資佔比最多的記憶體大廠美光科技，也傳出在中科有進一步建設A5廠的計畫。隨著指標大廠接連進駐有效帶動工業土地、廠房、廠辦交易，連帶居住的剛性需求也顯著提升，也有不少北部開發商、富豪積極布局台中置產。

(工商 )