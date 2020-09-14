新冠疫情下，網路是全球企業維繫營運的基礎建設，資訊安全更成為首要課題。佳世達宣布，已通過ISO 27001的認證，在獨立驗證機構BSI（英國標準協會）的專業審視下通過各項高標準要求，14日由BSI正式授予之ISO/IEC 27001：2013資訊安全認證證書，展現佳世達對全球客戶資訊安全與服務品質的承諾。

ISO 27001是國際認證的「資訊安全管理體系ISMS」標準，針對組織內所使用的資訊建構一個資訊安全管理體系，以妥善保護資訊的機密性、完整性和可用性，從事前預防、事中監控、事後應變等不同面向管理規劃，協助企業在強化資訊安全管理時，也得以掌握資訊資產的風險水準並有效管理。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達在全球顯示器、投影機領域位居領導地位，近年實施價值轉型方針，延伸拓展高附加價值的醫療保健與智慧解決方案事業。因此，佳世達積極構築符合國際標準的資訊安全防護網，可進一步提升客戶信賴，成為最可靠的合作夥伴。

佳世達從2016年即建立資訊安全管理組織，制定並落實資安政策，保護客戶資料及公司智慧產出、強化資訊安全事件應變能力，並透過PDCA機制持續改善。在各行各業數位轉型之際，資訊安全技術風險持續提升，在新冠疫情下更加凸顯出資安管理的重要性，佳世達積極行動，經由內部稽核、驗證機關BSI書面查核、實地查核等驗證程序，正式取得國際認證核可。

為服務全球的客戶和合作夥伴，佳世達資訊資產建置在總部資料中心，此次通過ISO 27001國際認證，更代表佳世達具備資安管理的實力和承諾，可確保與資訊處理相關的研發、營業秘密、硬體及軟體等資訊資產安全，保障企業、客戶與相關利害關係人的權益，成為客戶最佳夥伴。

(工商 )