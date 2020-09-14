台灣社會閱讀風氣低迷，去年新書出版量負成長5.89％，出版新書總量創18年來新低點。出版業界昨(14)日同立法委員高嘉瑜與立法委員邱志偉召開記者會，說明出版業界面臨的困境。高嘉瑜與邱志偉表示，將在立法院新會期持續推動修訂《所得稅法》及《加值型及非加值型營業稅法》，讓圖書免稅真正入法，出版業者能降低經營成本，並以買書抵稅的方式加重民眾買書誘因。

中華民國圖書發行協進會理事長李再星表示，文化部日前為振興出版業，公布《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法修正草案》，只要出版社為出版品申請到ISBN碼或EISBN碼，就可免課5％所得稅，草案規劃免稅5年，最多可再延長申請5年，最多共10年。出版業界雖對草案相當支持與感謝，但實際執行也有不少難處。

李再星舉例，如國際規範的ISBN碼或EISBN碼申請條件有20頁以下圖書不得申請的規定，但出版品多元且細微，若以此為免徵營業稅的依據，業者需同時面對免稅出版品及應稅出版品稅制，複雜度很高，對要開立發票的銷售端來講也很困擾。

新北市出版商業同業公會理事長吳政鴻表示，辦法的效力與法律仍有差異，若能比照雜誌與報紙，讓實體圖書直接入法免稅，就免於ISBN碼或EISBN碼申請限制，業者能大幅降低營業成本，讓出版業也能持續推動好書，免於經營慘澹，只得關門的困境。

記者會上，台北市出版商業同業公會副理事長王承惠及中華民國圖書出版事業協會副理事長楊蓮福也出席力挺立委推動修法。邱志偉表示，現今社會閱讀風氣低落，若國民重視閱讀，帶動綜合能力成長，國力必定能蒸蒸日上，希望藉由推動修訂《所得稅法》第4條跟第7條，分別達到業者營業所得免稅及國人買書抵稅的目標，減少業者成本及刺激買氣。

高嘉瑜表示，除了出版新書總量創新低，較去年相比，出版社也減少47家，令人憂心，期待透過修訂《加值型及非加值型營業稅法》第7條，讓實體圖書免營業稅，讓出版社經營不再困難。

文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示，不論是修《所得稅法》或《加值型及非加值型營業稅法》，文化部均大力配合及支持，未來公告《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》前，也會與出版業界持續溝通。

(中時 )