躍上太空船，跟隨阿姆斯壯的腳步來場偉大的登月之旅，聽來如此夢幻，但卻是一場人性騙局！由《返校》導演徐漢強與阿根廷導演馬可洛可可（Marco Lococo）共同執導的VR動畫《星際大騙局之登月計劃》，日前入圍威尼斯影展VR競賽單元，並於線上映演，片中體驗者將會嘗試成為台灣首位登月者。有趣的故事引來加拿大、英國、法國片商詢問授權，也預計明年在台巡演。

《星際大騙局之登月計劃》監製、綺影映畫負責人鄭斯婷表示，觀眾將會成為動畫中的主角，從一場面試開始融入劇情，「面試官告訴你，你將成為台灣之光，在台灣需要國際能見度時，你成為首位登月者，讓台灣在國際發揚光大。」並隨著導演一步一步指示，登上月球。

鄭斯婷表示，但顯見指示越來越荒謬、不合理，觀眾也會跟著角色一起體認到，原來乍看偉大的登月行動，不過是一個騙局，月球也是假的，「先前有人傳說，阿姆斯壯登月其實是假的，我們以幽默、反諷的方式，將傳說轉化為帶台灣人自我認同情結的動畫。」

如以號召「成為台灣之光」來吸引台灣人面試的設定，即是針對台灣人自我認同不足的微妙心理。鄭斯婷表示，「台灣歷史文化非常多元，每個人對於自我價值可依循不同脈絡不斷重新建立，台灣人也因此格外需要受肯定。我們應該要意識到，我們處於自我認同的迷惘中，而身陷迷惘，也容易成為被人帶風向、操作的客體之一。」

鄭斯婷表示，觀眾在結尾會因騙局體認到「自己的努力原來跟想像都不一樣」，希望藉此讓觀眾反思作為台灣人的自我認同。

VR虛擬實境技術應用在電影、動畫上，已漸漸成為趨勢，如在去年金馬影展獲好評的VR電影《家在蘭若寺》及VR動畫《咕嚕米的眼睛》，均顛覆了觀眾的觀影認知。鄭斯婷表示，綺影映畫先前也陸續推出VR電影《全能元神宮改造王》及 VR電影《囍宴機器人》，但VR電影在觀影上仍有一定限制，如需大空間場地，讓觀眾能隨畫面遊走，映演也因此有難度。

鄭斯婷表示，比起VR遊戲，VR電影、動畫更具故事劇情脈絡，觀眾仍須依循編劇設定觀賞劇情，並視劇情成為主角或旁觀者，如在《星際大騙局之登月計劃》中，觀眾就能體驗走在月球上的感受。

(中時 )