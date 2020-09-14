何嘉文14日錄JET《命運好好玩》，她去年11月接下老爸經營多年的「大隆水果行」，笑稱從事物流業的老公當時正在考慮下一步，原本借重老公專業的她正好給了另一個選項，「沒想到他現在就在這個選項裡了」，她笑稱兩人個性都獨立，一開始各做各的，結果有些工作重複做或落空，她才跟老公趕緊確認分工，過程當然前半年有爭執，但感情反而更好，「現在就是品牌走向、財務跟形象是我決定，通路、成本等數字則是他主導」。

何嘉文笑稱她與老公的相處如同小孩，「像周一市場不是休市嗎？我今天有錄影，回家老公就會說妳今天是家裡的老大，因為有賺錢；如果今天是他工作，他就會笑稱自己今天是老大」。夫妻相處相當有情趣。她提及何爸一開始並不贊同女兒接下水果行，「老人家希望女兒不要勞碌命，我也跟爸爸說，你就當自己生了一個看起來像女兒的兒子」。

何嘉文繼承父業。（JET提供）

雖然經營水果行過程中，何嘉文也曾徬徨過，但命理老師的一句話讓她如吃定心丸，「只要能撐過3個秋天就會好，但不能用傳統的方式，老師說我有祖蔭，爸爸是我的貴人」。除了水果行，她近日還幫堂姊的口罩事業當代言人，未來可能參與口罩花紋設計。

(中時 )