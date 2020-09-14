大型公股行庫高層人事迄今懸而未定，但高雄銀行的高層人事布局已經拍定。據了解，隨著高雄市長陳其邁上任，高雄銀行的全體董監事也將全部更換，目前已確定由前第一金董事長董瑞斌接任高雄銀行董事長。

據知情人士指出，過去董瑞斌在當高雄市財政局長時，曾和當時擔任立委的陳其邁有許多公務上的互動，其金融方面的專業也甚得陳其邁欣賞，是董瑞斌此次獲陳其邁青睞，出任高雄銀行董事長的主因。

董瑞斌在去年四月公股行庫高層人事大地震時去職，當時公股金融圈即一片為他抱屈的聲音，甚至認為是因為民進黨內派系鬥爭的結果，之後董瑞斌一直留在學界，也當台經院的顧問，專門研究離岸風電相關金融，如今他的去向明朗，將在高雄銀行復出金融界。

董瑞斌自從離開第一金之後，拒絕包括台糖董事長等不少職務的安排，潛心留在學界。而據了解，去年台銀進行大同集團旗下華映公司重整時，董瑞斌原本是台銀推展華映重整案，其中一位屬意的監察人選，但後來華映重整案無疾而終，而月前第一金董事長廖燦昌因為遠航案而去職，外界原本也猜測董瑞斌會否回鍋第一金，如今答案揭曉，董瑞斌將赴高雄銀行出任董事長，來助陣新任高雄市長陳其邁。

據指出，高雄銀行可能在本週三，就會由市政府提出全新的董監事名單，屆時不僅董事長、總經理，全體董監事都會展開大異動。

(工商 )