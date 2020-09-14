蔡頭至交羅霈穎8月驟逝，他悲痛萬分，好友告別式後14日他錄JET《命運好好玩》首度公開受訪，他坦言沒有碰到羅霈穎，「很多電視台希望找我去談羅妹妹的生前點滴，但講一講賺個通告費，我心裡也不好意思」，不僅如此，他與豬哥亮、賀一航也有不錯交情，雖然兩人過世時，也有不少節目邀他談兩人生前過往，但他通通拒絕，「這三個跟我最好，怎麼可能去講他們賺通告費」。

雖然直播商機大，但蔡頭笑稱自己過去曾跌跤，開直播賣產品，但粉絲更想跟他線上說笑，商品囤積一堆還虧錢，後來只能低價賣出，「這是我這輩子做的事情中，最失敗、最爛、最沒腦筋、最笨、最慘的一次」。後來學聰明的他轉身幫直播界前輩叫賣哥站台，「收入不只是通告的2倍，而且我算插花性質，又沒有什麼負擔」。

但蔡頭也慶幸，直播賣商品的虧損沒有經營紅頂藝人時多，他紅頂藝人那時慘賠，最後只能賣6、7棟房填缺口。

(中時 )