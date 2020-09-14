美國總統川普要求北京字節跳動拒絕出售短影音平台TikTok美國業務，將在9月15日到期，知情人士透露，美國科技公司甲骨文打敗微軟與美國零售巨頭沃爾瑪的聯盟，將取得TikTok美國業務的競逐，雖然陸官媒指稱，無論是微軟或是甲骨文，都不可能收購TikTok，但外媒也提到，甲骨文本質上也不會收購TikTok，而是採取一套川普政府能認同的方式，與TikTok進行業務合作。

據《華爾街日報》報導，知情人士表示，甲骨文將被宣布與TikTok在美業務的「信任技術合作夥伴」，這筆交易可能不會以收購方式進行。至於下一步，白宮和美國海外投資委員會批准這項交易，至於這筆交易行動必須解決川普政府先前對TikTok資訊安全問題的疑慮。

上月北京當局對AI技術發布出口限制，這導致該筆交易出現危機。由於TikTok演算法精準投放客群適合廣告，這功能也被列入交易談判的其中一環。

2位了解甲骨文推動交易情況的內部人士指稱，將其稱為合作，而不是收購可能更合適，這也代表雙方不存在大規模資產轉移。字節跳動目前的投資人包括美國投資公司紅杉資本(Sequoia Capital)和泛大西洋投資(General Atlantic)，這也是TikTok在美業務出售的主要推手。

雖然川普一再聲稱9月15日是最後期限，但8月6日的一項行政命令，白宮給了字節跳動45天時間來達成交易，時限是9月20日。川普政府認為，TikTok對美國經濟和國家安全造成威脅。

稍早之前，沃爾瑪、微軟所組成的聯盟對公告，TikTok在美業務收購行動告吹，該聯盟提到，他們有能力對TikTok在美業務對美國利益造成的威脅，並表示若無法收購TikTok的演算法功能，就無法達成交易。

大陸國營英語電視台「中國環球電視網」（CGTN）14日引述消息人士指出，字節跳動不會出售TikTok美國業務給甲骨文及微軟，更不會出售程式原始碼給任何美企。

知情人士透露，甲骨文願意跟TikTok業務合作，主要是該公司的雲端業務遠遠落後亞馬遜與微軟。微軟對TikTok野心勃勃，微軟近幾年大幅調動企業體質，目前僅剩下Xbox遊戲業務，其他都是對企業提供服務，如果能收購TikTok，將對消費端業務有所幫助。

川普曾在8月中旬表示，支持甲骨文參與TikTok在美業務收購，他表示：「我認為甲骨文是一家很不錯的公司，該公司的掌管人是個了不起的人，我認為甲骨文有能力應付」。甲骨文聯合創始人Larry Ellison也在早些時候，替川普競選舉行一場籌資行動，

今年早些時候，甲骨文聯合創始人Larry Ellison在自己家中為特朗普舉辦了一場籌款活動。該公司首席執行長Safra Catz也在 2016年美國大選，替川普團隊工作過。在TikTok問題上，白宮參與的角色地位是史無前例的。

(中時新聞網)