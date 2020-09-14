大陸近日房市回溫，多地已先後加碼推出房市調控政策。中國人民銀行副行長潘功勝14日在國新辦記者會上表示，日前推出針對房地產重點企業資金監測和融資管理新規，正是為了增強房地產企業融資管理的市場化、規則化、透明化。他稱，下一步將會同住建部等部門跟蹤評估執行情況，不斷完善規則，穩步擴大適用範圍。

路透報導，潘功勝稱，人行和住建部在房企的資金監測與融資管理先後討論了兩年時間，此一規則是房地產市場長效機制建設的重要方面，也是房地產金融審慎管理制度的重要組成部分。他並指出，新規在微觀上有利於企業形成穩定的經營政策預期，矯正一些企業盲目擴張的經營行為；宏觀上有利於防範化解風險，促進房地產市場持續平穩發展。

人行和住建設部在8月20日聯合召開重點房地產企業座談會，形成重點房地產企業資金監測和融資管理規則，通過三道負債率相關的紅線將房企分為四類進行監管。該新規普遍被業內稱作「三道紅線」。

(工商 )