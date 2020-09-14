白冰冰推出全新專輯《宿命》，主打歌〈宿命〉找來鄭進一跨刀創作，14日兩人上《全家有智慧》宣傳專輯，她盛讚鄭進一是天才、秀才與鬼才，原本〈宿命〉找來木工歌手陳思瑋合唱，但鄭進一反悔自己唱，他為補償陳思瑋又創作〈道上〉讓對方演唱。

白冰冰分析兩人表現，「年輕的比較有力，老的比較有味道」！她與鄭進一雖在音樂上攜手合唱，但爭奪獎金時卻火藥味十足，鄭進一率先對白冰冰嗆聲：「獎金妳聽一聽就好，不可能！」白冰冰老神在在回答：「我家我最聰明，你今天跟我講話不用太大聲。」鄭進一求勝心強烈，遇到緊張時刻卻少根筋，當兩隊輪流用「細」來台語造詞，他的隊員談詩玲回答「輕聲細語」，卻被他質疑不含「細」字，讓其他隊員一頭霧水，在全體隊員堅持下才突然醒悟。

鄭進一為此自嘲：「別人沒亂，我們先內亂。」最後隊員詞窮想不出答案，他作勢要走到白冰冰隊伍並直呼：「我要過去，跟你們換一個。」主持人阿松眼看場面失控，連忙好聲好氣將他請回隊伍。

(中時 )