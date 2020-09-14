第55屆廣播金鐘獎頒獎典禮將於19日晚間7時在國父紀念館舉行，是廣播界的年度盛會，由瑪麗及視網膜擔任主持人，今年共頒發26個獎項，共有3段表演節目，分別由新生代LEO王、孫盛希、宇宙人演出的「從廣播開始較勁」，與唐從聖、黃大謙、李維真跨界演出的脫口秀表演「有本事才敢大聲」，以及戴愛玲、荒山亮「因為你我會更強」PK演唱。

今年頒獎嘉賓也很有看頭，包括陳零九、邱鋒澤與入圍者邵大倫共同頒發「少年節目」等獎項，流氓阿德與同樣再度入圍的陳明珠頒「生活風格節目獎」等獎項，楊小黎則搭謝哲青頒發「廣告類」相關獎項、蔣偉文及曲艾玲頒「藝術文化節目獎」等相關獎項，其它還有DJ丹尼斯、阿達、網紅HowHow共頒「商品類廣告獎」等獎項。

而廣播常勝軍林書煒今年將頒發「社會關懷節目獎」等獎項，她將搭檔八仙塵爆受難者黃博煒共同頒發，林書煒上次入圍金鐘獎已是4、5年前，當時入圍綜合節目主持人獎，今年入圍社會關懷類的主持人獎，她笑稱當然希望能夠得獎，因為這對團隊是種鼓勵。其它最受關注的「類型音樂節目」等獎項與「流行音樂節目」等大獎則交由去年流行音樂節目獎得主吳建恆、金曲熱門歌手阿爆、茄子蛋與黃子佼頒發。

(中時 )