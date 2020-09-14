印總理莫迪在社群媒體發布於家中餵食孔雀的影片

在印度每日新冠肺炎確診連續創歷史新高、全國病例總數即將突破500萬例之際，印度總理莫迪(Narendra Damodardas Modi)卻發布一則餵食家中飼養的寵物孔雀的影片，在媒體播出後遭到輿論強烈批評。印度在野國大黨領導人拉胡爾．甘地(Rahul Gandhi)在推特發文狂酸執政的總理莫迪，呼籲深陷新冠疫情之苦的民眾要自救，因為印度總理正忙著餵孔雀。

《環球時報》引述《今日印度》報導，這是甘地最近一次就疫情問題在推特上對莫迪政府發起猛攻。甘地在推特上表示，印度的新冠病例本周將超過500萬，每天還會新增加10萬個病例。印度政府自大的心態在實施封鎖政策時毫無計劃，讓新冠病毒在全國傳播。不過莫迪政府自我感覺良好，看來民眾得自己救自己，因為總理忙於照顧孔雀。

報導稱，印度國會一直指責莫迪政府未能採取適當措施阻止病毒傳播，並表示封鎖政策混亂而未能獲得預期結果。但是莫迪似乎無動於衷，最近還在社交媒體上分享視頻，影片中顯示莫迪在家中享受悠閒的午後，還看到莫迪餵食家中寵物孔雀。

根據美國約翰斯•霍普金斯大學即時統計資料，截止北京時間9月14日，印度已是全球新冠病毒確診病例數排名第二的國家，國內現有4846427例病例，其中死亡病例79722。

(中時新聞網)