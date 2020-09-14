第2屆圓山阿猴盃全國青少年足球邀請賽，22至25日將在屏東縣立田徑場及屏東縣立長治國中熱情開打。今年因新冠病毒全球肆虐，因邊境管制導致新南向國家無法到台灣，因此今年比賽型式更改為邀請國內12支青少年球隊相互競技。

隊伍中包含外籍球隊Kaohsiung Fc U15（由高雄美國學校與馬尼遜美國學校組成）、國內邀請球隊中亦有外籍球員於隊伍中，而新住民孩子也佔很大的比例，雖因疫情無法邀請外隊，仍希望透過擁有外籍球員的球隊來參與此賽事，以提升國內青少年技術水準。

圓山飯店董事長林育生。（迷你足球協會提供）

本次特別冠名贊助的圓山大飯店董事長林育生，過去也長期關注屏東的足球發展，這次得知阿猴盃的舉辦特別冠名，「阿猴盃的舉辦對屏東當地的足球基層及青少年有很大的影響，希望能夠對偏鄉的足球有更多幫助，對於未來阿猴盃的續辦也帶來更多助益，讓台灣青少年足球能有更多希望。」

而特別關心屏東的基層教育也是屏東在地人的立法委員鍾佳濱也相當期待藉由圓山飯店的冠名贊助，能為這項賽事注入一股活水、達到拋磚引玉的效果吸引更多企業一起來贊助共襄盛舉。

(中時 )