許多民眾在結束一天的行程後，會選擇在泡澡時加入浴劑幫助身體放鬆。一位網友分享，日前因頭痛而想在下班時泡個澡放鬆，媽媽聽聞後推薦在水中加入鹽巴，便遞給他白色的一包「鹽」，更說「一起泡比較舒服」。結果，原PO倒了半包才發現媽媽給的是糖，讓他感到又好氣又好笑。
一位男網友8日時在臉書社團《爆廢公社》發文分享趣事，他聽從媽媽的建議在洗澡水中加入鹽巴放鬆，沒想到他撒入半包，突然仔細一看手上拿著的外包裝，上面竟寫著「特選砂糖」，讓他好無奈的在內文寫下「我看起來像甜品嗎？」而原PO媽媽則表示因為「包裝很像」，所以才不小心拿錯的。
文發出後，網友笑翻，紛紛留言，「特調甜湯」、「糖有助於軟化肉質...讓你筋骨放鬆」、「好可愛的媽媽，你是他的甜心」、「經過這晚意外砂糖俠就此誕生」、「笑死，晚上被螞蟻搬走」。
還有一些網友歪樓台南人愛吃糖的梗，紛紛笑說，「台南人覺得很正常，怎麼了嗎」、「台南的洗法」、「一定是台南人」、「沒事沒事，台南人都這樣泡澡啊」、「原PO不懂這是高級的台南道地藥浴嗎？」、「台南偏方XD」。
(中時新聞網)
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