總太地產董事會決議發20億公司債 20:532020/09/14 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總太地產（3056）今（14）日公告指出，董事會決議發行109年度第一次有擔保普通公司債，發行總額20億元，每張面額100萬元，發行期間5年，固定利率0.62％。總太地產表示，發債募得價款將用來償還金融機構借款。 總太地產董事會同時決議，因土地開發需要，談判過程需保密及講求時效性的情況下，自今年9/14至110年12/31止，擬授權董事長土地購買額度30億元之限度內，於台灣進行不動產開發相關事宜。 (工商 ) #總太地產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網家宣布旗下子公司拍付國際與支付連合併 20:212020/09/14 財經 《傳產》美中貿易戰、台商回流 工業地產投資巨浪來襲 16:312020/09/14 財經 陸三線城市房產熱 這裡新房價格竟連3月稱霸 15:332020/09/14 房市新訊 國發天使投資 龔明鑫喊加碼百億 04:102020/09/14 財經要聞 立院本周五開議 蘇貞昌將赴國會報告瘦肉精美豬進口 11:582020/09/14 政治 友嘉集團總裁朱志洋 接台灣上市櫃公司協會理事長 14:212020/09/14 財經 恒隆陳啟宗 憂美大選前世界局勢 04:102020/09/14 話題觀察 新興亞洲永續債 低利時代收益型核心優選 04:102020/09/14 投資理財 兼併重組提速 陸「大鋼企」時代開啟 03:112020/09/14 兩岸 半導體史上最大併購案 輝達砸1.18兆買下安謀 08:462020/09/14 財經 財經熱門新聞 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 NVIDIA砸1兆娶走ARM 半導體大咖心驚 華為今後更慘？ - 財經 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 獨家》前第一金董事長董瑞斌 將接高雄銀行董事長 - 財經 - 工商 打敗蘋果 地表最賺石油公司成全球市值No.1 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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