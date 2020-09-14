總太地產（3056）今（14）日公告指出，董事會決議發行109年度第一次有擔保普通公司債，發行總額20億元，每張面額100萬元，發行期間5年，固定利率0.62％。總太地產表示，發債募得價款將用來償還金融機構借款。

總太地產董事會同時決議，因土地開發需要，談判過程需保密及講求時效性的情況下，自今年9/14至110年12/31止，擬授權董事長土地購買額度30億元之限度內，於台灣進行不動產開發相關事宜。

(工商 )