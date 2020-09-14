港媒引述港交所文件報導，小米副董事長林斌擬以每股22.55至22.85港元的價格，減持3.5億股小米股份，套現最多80億港元。和14日小米H股收盤價23.55港元相比，約折讓3％至4.25％。此外林斌並承諾，5年內不再出售小米股份。

香港經濟日報報導，2020年至今，小米H股股價已快速飆升約1.2倍。根據文件，林斌減持股份佔小米股份總數1.5％。

翻查資料，林斌去年8月連續3日減持，分別以9.0731、8.9164及8.9169元價格，合共沽售4,131萬股，套現約3.7億元。

事實上，林斌2019年8月也曾連日減持小米股份，套現約3.7億港元，他當時承諾1年內不會再減持小米股份。IT之家報導，2019年8月，林斌於小米公布第二季財報後連續三日賣出股票引發風波，共計出售4,130.34萬股，套現約3.7億港元，占其所持股份比例為1.48％，其持股比例從11.67％降至11.47％。

2020年1月9日，小米公告稱，雷軍和控股股東承諾一年內不減持小米股票，CFO周受資亦做出同樣的承諾。但包括總裁林斌在內的其他高管當時並未作出不減持承諾。7月29日，小米集團公布最新高管人事任命，由曾學忠出任集團副總裁、手機部總裁，林斌此前兼任手機部總裁。隨著曾學忠的加盟，也意味著林斌卸任了這一職位。

(工商 )