台電今（14）日在協會盃全國成棒大賽16強對戰列特博生技，3任投手合力壓制對手，打線則敲出16支安打，打完8局就以11比1提前獲勝，晉級8強。列特博生技「老闆」戴極昇親自登板中繼1局，惟球隊首戰就遭淘汰。

台電朱添明先發3.1局被敲2支安打，有1次保送、失1分。兩名傷癒復出的投手謝柏賢、蔡偉凡接連上場調整，分別投3局、1.2局均無失分，全場僅讓對手擊出6支安打，共送出6K。

台電安打比對手多10支，3名去年亞錦賽國手陳偉志、蔡智榆及廖俊凱都繳3安猛打賞表現，合計9分打點。台電在第8局進帳5分，連兩戰提前解決對手，總教練鄭竣哲表示：「剛開始幾次得點圈的機會沒有把握住，後面才把分數拉開。」

列特博生技今年抽中種子籤直闖16強，但首戰就遭遇強敵，簡子烜先發5局失4分（2分自責分）吞下敗投，全場動用5名投手。38歲的列特博生技老闆戴極昇在第7局登板，投1局面對5名打者，被擊出3支安打，沒有保送，失2分，最快球速137公里。

列特博生技為國內老牌醫材代理商諾貝爾生醫去年成立的子公司，專攻核酸應用自動化技術開發，疫情期間成為「快篩國家隊」一員，董事長戴子煌之子戴極昇擔任總經理。

戴極昇青少棒時期曾在華興中學接受3年科班訓練，之後雖未再朝棒球路發展，但仍熱愛棒球，大學、出社會都持續參與乙組賽事，今年起也出資冠名贊助萬能科大棒球隊。

戴極昇除了是球隊「老闆」，也和昔日台科大乙組球員、目前列特博生技的業務經理游建豐，一起以球員身分參與甲組賽事。戴極昇在春季聯賽登板時球速飆到140公里，今又在協會盃亮相，但因忙於工作，球速未達最佳狀態。

列特博生技總教練李育忠指出，近期公司訂單接不完，要不是多請十幾名員工，戴極昇和游建豐今天都無法來比賽。教練團透露，兩人一到球場就在討論開會事宜，戴極昇第7局投完隨即離場趕回公司。

李育忠透露，戴極昇近期工作太忙，「今天都只丟直球，但他平常有在保養，每個禮拜固定訓練，也會跑步、做重量，球速比我們全隊投手都快。」

(中時 )