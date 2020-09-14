新華社報導，中國國家主席習近平14日晚間在北京同德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席蜜雪兒（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行視訊會晤。習近平強調，疫情大流行使百年未有之大變局加速演進，中歐要堅定不移推動全面戰略夥伴關係健康穩定發展，做到「四個堅持」：堅持和平共處、堅持開放合作、堅持多邊主義、堅持對話協商。

香港經濟日報報導，27個歐盟成員國原定於14日和中國進行貿易談判，但受疫情影響，現在改為中、德和歐盟三方高層進行視訊會議。在中美貿易戰如火如荼之際，歐盟成為已成為中美雙方積極拉攏的對象。日前中國外交部長王毅赴歐訪問時，便表示2020年是中歐建交45周年，年內要完成中歐投資協定談判、簽署「中歐合作2025戰略規劃」等大事。

(工商 )