陳凱倫14日到世新大學廣電系以副教授身分，開設主持人課程，他笑說：「現在我有種母雞帶小雞的責任心。」他決定以「超越麥克風的影響力，就是愛」做為這學期教課目標，並做延伸，很快擬定了這學期18堂課的主題。值得一提的是，首日課程結束後，有學生為陳凱倫的第一堂課打了95分。

求好心切的陳凱倫，難免會反覆思索，想知道學生對這堂課的期待為何，所以前2天他突然換掉原本第一堂要上的內容，改為「初試啼聲─自我介紹篇」，他現場播放一段預先剪輯的示範影片，讓學生看完討論，再個個上台自我介紹。他也敞開心聊起與兒子陳銳的親子關係，引起學生們好奇，搶著發問他們父子的小故事，他透露曾因對陳銳生氣，一掌用力打到牆上，結果把自己的指頭打到骨折。

陳凱倫對教學充滿熱情。（陳凱倫提供）

突然接下這正式的教職工作，陳凱倫覺得：「人生真是很有趣，處處是轉機。」本來他已準備去內地工作，沒想到被疫情困住，反而意外接到世新大學的邀約。

(中時 )