曾榮獲台中縣市合併前原台中縣模範母親表揚的蔡母楊老太夫人，一生秉持「勤儉持家、有禮有節、敦親睦鄰、造福社會」的理念，為家庭付出、為社會服務；生前育有9位子女，47位孫子女、媳、婿；以至曾孫、玄孫共171位，享「五代同堂」天倫之樂，日前仙逝享壽99歲，福慧雙修、功德圓滿。

台中市議會議長張清照秘書鄭明峰說，蔡母楊老太夫人在民國11年8月18日出生於清水區秀水里，是秀水庄楊恭公大千金；老太夫人自幼年乖巧聰慧、任勞任怨、友愛弟妹、孝順長輩。因家庭困苦老太夫人需要協助家內大小工作，包括田裡的農務等。

鄭明峰說，老太夫人自17歲透過媒妁之言，嫁給蔡桂川為妻物質生活過得清苦，但精神生活夫妻恩愛打拼，尪婿做工，老太夫人煮三餐照顧子女細小、種菜、做手工編織藺草等賺取微薄薪資；老太夫人尪婿在民國55年突中風三年後去逝，當時老太夫人才45歲，一肩擔起家庭重大經濟責任，裡外艱辛程度，恐非現代一般媳婦能體會與理解。

鄭明峰指出，老太夫人三兒蔡巾壯，在全國餐飲界建立受肯定優秀的口碑，目前經營「福宴國際創意美食」，曾經擔任「中華廚藝交流協會理事長」，並得到「第一屆全國十大廚師菁饗獎」之殊榮。他踏入社會秉持老太夫人教訓「慈悲為懷、知足感恩」、「心存善念、多行好事」的信念，在事業上努力經營傑出外，對教育、宗教、社團、文化活動、慈善公益等的付出不落人後。

鄭明峰說，蔡媽楊太夫人，將於109年9月20日，假大甲殯儀館「懷恩堂」舉行出殯奠禮儀式，當天上午8時40分舉行家祭，上午10時公祭；隨即引靈骨安奉於清水區甲南寶塔。

(中時 )